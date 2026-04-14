Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 14 апреля 2026Россия

«Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

Жена пропавшего Героя РФ Асылханова усомнилась в версии о потере памяти супругом
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Продолжаются поиски загадочно исчезнувшего Героя России Алексея Асылханова, который был награжден лично президентом страны Владимиром Путиным. Близкие бойца высказали свои версии и предположения, что могло произойти с мужчиной.

Так, по мнению его супруги Валерии, Асылханов, вероятно, не терял память, как это предполагали ранее. Она не верит в версию с амнезией и подчеркивает также, что полиции пока так и не удалось установить ни государственный номер, ни марку автомобиля, в который перед исчезновением сел ее муж.

Выдвинута версия о причастности к исчезновению диверсантов

Такое предположение высказала знакомая пропавшего мужчины — его бывшая соседка. Она допустила, что в исчезновении мужчины могут быть замешаны Вооруженные силы Украины или другие киевские спецслужбы.

У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее

соседка Асылханова

При этом мать 23-летнего ветерана спецоперации отмечала, что у ее сына не было врагов. Сам он, по ее словам, также не имел вредных привычек и был спокойным и дружелюбным. В день исчезновения Асылханов, как вспоминает женщина, взял документы и отправился на работу.

Что известно о молодом Герое России:

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году военнослужащего медалью «Золотая Звезда» лично наградил президент РФ Владимир Путин. На счету Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Поиски ветерана СВО идут уже более 10 дней

Асылханов пропал 3 апреля в Юрге Кемеровской области. В этот день после выхода из дома он сел не в свое авто, как делал это обычно, а в неизвестный автомобиль, после чего его больше не видели. На следующий день супруга мужчины, поняв, что тот не вернулся домой, забила тревогу. Правоохранителям она рассказала о замеченной ею странности — обычно ее супруг уходил на работу в первой половине дня, но в этот раз он вышел из дома лишь около четырех часов дня.

Вот уже более 10 дней ведутся поиски мужчины. Основной версией следствия является то, что Асылханов, вероятно, сел в автомобиль к знакомому ему человеку — камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он поздоровался с водителем за руку. Перед уходом из дома жене он сказал, что идет на работу, однако в техникуме, где Асылханов проводил «Уроки мужества», в тот день занятий у него не было.

На данный момент рассматриваются разные версии произошедшего — от добровольного отъезда до криминального следа. Близкие мужчины при этом исключают вариант, что он мог уехать в зону спецоперации без предупреждения.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok