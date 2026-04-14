Жена пропавшего Героя РФ Асылханова усомнилась в версии о потере памяти супругом

Продолжаются поиски загадочно исчезнувшего Героя России Алексея Асылханова, который был награжден лично президентом страны Владимиром Путиным. Близкие бойца высказали свои версии и предположения, что могло произойти с мужчиной.

Так, по мнению его супруги Валерии, Асылханов, вероятно, не терял память, как это предполагали ранее. Она не верит в версию с амнезией и подчеркивает также, что полиции пока так и не удалось установить ни государственный номер, ни марку автомобиля, в который перед исчезновением сел ее муж.

Выдвинута версия о причастности к исчезновению диверсантов

Такое предположение высказала знакомая пропавшего мужчины — его бывшая соседка. Она допустила, что в исчезновении мужчины могут быть замешаны Вооруженные силы Украины или другие киевские спецслужбы.

У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее соседка Асылханова

При этом мать 23-летнего ветерана спецоперации отмечала, что у ее сына не было врагов. Сам он, по ее словам, также не имел вредных привычек и был спокойным и дружелюбным. В день исчезновения Асылханов, как вспоминает женщина, взял документы и отправился на работу.

Что известно о молодом Герое России: В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году военнослужащего медалью «Золотая Звезда» лично наградил президент РФ Владимир Путин. На счету Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Поиски ветерана СВО идут уже более 10 дней

Асылханов пропал 3 апреля в Юрге Кемеровской области. В этот день после выхода из дома он сел не в свое авто, как делал это обычно, а в неизвестный автомобиль, после чего его больше не видели. На следующий день супруга мужчины, поняв, что тот не вернулся домой, забила тревогу. Правоохранителям она рассказала о замеченной ею странности — обычно ее супруг уходил на работу в первой половине дня, но в этот раз он вышел из дома лишь около четырех часов дня.

Вот уже более 10 дней ведутся поиски мужчины. Основной версией следствия является то, что Асылханов, вероятно, сел в автомобиль к знакомому ему человеку — камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он поздоровался с водителем за руку. Перед уходом из дома жене он сказал, что идет на работу, однако в техникуме, где Асылханов проводил «Уроки мужества», в тот день занятий у него не было.

На данный момент рассматриваются разные версии произошедшего — от добровольного отъезда до криминального следа. Близкие мужчины при этом исключают вариант, что он мог уехать в зону спецоперации без предупреждения.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела.