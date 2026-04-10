Стали известны подробности в деле пропавшего героя России Асылханова

«Царьград»: Асылханов перед пропажей сел в авто и пожал руку водителю

В Кемеровской области ведутся поиски героя России 23-летнего Алексея Асылханова, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Следствие рассматривает несколько версий, однако ключевой деталью стало то, что мужчина, вероятно, сел в машину к знакомому человеку, передает «Царьград».

Об исчезновении стало известно 3 апреля. По словам супруги, 21-летней Валерии, в день пропажи он вышел из дома в Юрге около 16:00, сообщив, что направляется на работу.

«Он мне сказал, что пошел на работу, вот по сей день не вернулся и на связь не выходит, в соцсетях не появляется. Очень сильно волнуюсь за мужа, каждый день надеюсь, что он вернется. Но так и продолжается тишина с момента, как он ушел на работу. Пообщалась с родственниками, знакомыми, тоже никто не видел и не слышал его», — рассказала она.

Позднее выяснилось, что в тот день в техникуме, где Асылханов преподавал, занятий у него не было. Это вызывает у следователей вопросы к маршруту, который он выбрал перед исчезновением.

Также отмечается, что камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина садится в автомобиль. При этом, по данным источников, он поздоровался с водителем за руку, это может указывать на то, что он знал человека.

Отмечается, что рассматриваются разные версии произошедшего, от добровольного отъезда до криминального следа. При этом близкие исключают вариант, что он мог уехать на СВО без предупреждения.

Ранее стало известно, что по факту исчезновения Асылханова возбуждено уголовное дело. Поиски продолжаются.