13:59, 8 апреля 2026

После исчезновения героя России Асылханова завели уголовное дело

Следствие возбудило дело об убийстве после исчезновения героя России Асылханова
Владимир Седов
Владимир Седов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После исчезновения героя России - 23-летнего участника специальной военной операции (СВО) Алексея Асылханова возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Андреева.

По информации следствия, уголовное дело возбуждено по статье 105 (Убийство) УК РФ. Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Как правило он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Силовики прорабатывают версии случившегося.

Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день, она заметила странность, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня. Вскоре появилась версия о том, что герой России мог вернуться в зону проведения СВО, однако его жена опровергла подобную вероятность.

