Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 8 апреля 2026Россия

Жена исчезнувшего Героя России оценила версию о его возвращении на СВО

Жена исчезнувшего в Кузбассе бойца исключила версию о его возвращении на СВО
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жена исчезнувшего в Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия оценила версию о его возвращении в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, исключив такую возможность. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не мог уйти на СВО без предупреждения. В любом случае предупредил бы», — заявила собеседница агентства.

Россиянка рассказала, что начала искать мужа на следующий день после исчезновения. В частности, она звонила ему, но телефон оказался недоступен. По ее словам, в день исчезновения боец сообщил, что ушел на работу около четырех часов дня. Жена увидела в этом странность, поскольку обычно Асылханов работает в первой половине дня.

Об исчезновении Асылханова стало известно 3 апреля. Сообщалось, что он оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся. Отмечалось, что мужчина обычно ездил на автомобиле, но в день исчезновения якобы сел в машину к неизвестному — данная информация активно отрабатывается правоохранителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok