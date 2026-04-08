Жена исчезнувшего Героя России оценила версию о его возвращении на СВО

Жена исчезнувшего в Кузбассе бойца исключила версию о его возвращении на СВО

Жена исчезнувшего в Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия оценила версию о его возвращении в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, исключив такую возможность. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не мог уйти на СВО без предупреждения. В любом случае предупредил бы», — заявила собеседница агентства.

Россиянка рассказала, что начала искать мужа на следующий день после исчезновения. В частности, она звонила ему, но телефон оказался недоступен. По ее словам, в день исчезновения боец сообщил, что ушел на работу около четырех часов дня. Жена увидела в этом странность, поскольку обычно Асылханов работает в первой половине дня.

Об исчезновении Асылханова стало известно 3 апреля. Сообщалось, что он оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся. Отмечалось, что мужчина обычно ездил на автомобиле, но в день исчезновения якобы сел в машину к неизвестному — данная информация активно отрабатывается правоохранителями.