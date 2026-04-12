16:47, 12 апреля 2026Россия

Мать пропавшего Героя России Асылханова рассказала подробности о сыне

Мать пропавшего Героя России Асылханова заявила, что у ее сына не было врагов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Алексей Асылханов

Алексей Асылханов. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У пропавшего при загадочных обстоятельствах 23-летнего Героя России Алексея Асылханова не было врагов и вредных привычек. Об этом РЕН ТВ рассказала его мать Татьяна.

Женщина заявила, что ее сын был спокойным и дружелюбным мужчиной. По ее словам, в день исчезновения Алексей взял документы и пошел на работу. О его пропаже мать узнала из звонка невестки.

Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. Она заметила странность, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня.

Следователи возбудили уголовное дело.

