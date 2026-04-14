Жена лично награжденного Путиным Героя России высказалась о загадочном исчезновении мужа

Жена пропавшего Героя России Асылханова Валерия: Муж вряд ли мог потерять память

Лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов вряд ли мог потерять память. Так о загадочном исчезновении мужа высказалась жена Асылханова Валерия, ее слова приводит РИА Новости.

Из слов супруги Героя России следует, что Асылханова не верит в версию с амнезией. Кроме того, она отметила, что правоохранителям так и не удалось установить госномер машины, в которую перед исчезновением сел ее пропавший муж.

«Он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала она.

Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. Она отметила, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня.

Знакомые предполагают, что в деле о загадочном исчезновении Асылханова могут фигурировать диверсанты.