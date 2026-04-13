Знакомая Героя России Асылханова допустила связь диверсантов с его исчезновением

В деле о загадочном исчезновении лично награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Алексея Асылханова могут фигурировать диверсанты. Новая версия, которую высказала знакомая Асылханова, появилась в публикации «АиФ».

Бывшая соседка ветерана специальной военной операции (СВО), которую издание представило как Раису Михайловну, допустила связь исчезновения Асылханова с возможной работой Вооруженных сил Украины.

У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее соседка Героя России Асылханова

Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. Она отметила, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня.