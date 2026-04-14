Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

В деле об исчезновении Героя России Асылханова четыре основные версии

Награжденный лично президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов пропал в городе Юрге Кемеровской области в начале апреля 2026 года. Участник специальной военной операции (СВО) оделся «на работу», вышел из дома с минимальным набором вещей, сел в машину к неизвестному и исчез. Поиски военнослужащего продолжаются уже больше 10 дней, однако каких-либо следов Асылханова обнаружить до сих пор не удалось. «Лента.ру» собрала версии, которые об исчезновении Героя России выдвигали его близкие, силовики и эксперты.

При каких обстоятельствах пропал ветеран

Алексей Асылханов ушел из дома 3 апреля. Жене он сказал, что ему надо на работу — ветеран СВО преподавал основы безопасности и защиты в юргинском колледже. При этом супруга Алексея, Валерия, отмечала, что обычно рабочий день у него начинался с утра, а в день исчезновения Асылханов вышел из дома около 16:00 по местному времени (плюс четыре часа к московскому), когда студентов в колледже уже не было. Задавать вопросов Валерия не стала, и Алексей ушел. Она отмечала, что 3 апреля муж был в хорошем настроении, не подавлен. Кроме того, Валерия подчеркивала, что супруг не имел от нее тайн, делился мыслями и с радостью рассказывал обо всем, что происходило с ним за день.

Последнее, что достоверно известно о судьбе Асылханова, — он сел в машину к неизвестному человеку, хотя обычно сам управлял автомобилем, пожал ему руку, и авто уехало. В колледже Герой России так и не появился. Установить регистрационный номер машины не удалось до сих пор.

В день исчезновения ветеран был одет во все черное: кепку, куртку с капюшоном на молнии, штаны и кроссовки. Из особых примет полиция отмечала лишь протез правой ноги.

Что известно о молодом Герое России: В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Герои России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря 2024 года. Слева направо: капитан Валерий Енин, лейтенант Василий Дяк, рядовой Алексей Асылханов, подполковник Ренат Акберов Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жена ветерана думала, что муж мог устроить ей сюрприз

Валерия Асылханова забила тревогу не сразу, лишь на следующий день после того, как муж ушел из дома. В разговоре с журналистами она отмечала, что пятого апреля — через два дня после исчезновения Алексея — они должны были праздновать первую годовщину свадьбы. «Планировали (...) 5 апреля отметить, вместе посидеть», — рассказывала она. Поначалу она предположила, что муж мог готовить ей сюрприз к празднику и поэтому не появлялся дома.

Он как бы не любитель сюрпризы делать, но, мало ли, решил из комментария Валерии Асылхановой

Однако день годовщины прошел, а супруг домой так и не вернулся, и эта версия отпала.

Версия первая — загул

Среди предположений, которые высказывались о неожиданном исчезновении ветерана спецоперации, — алкогольный срыв и измена беременной жене. Предполагалось, что перед годовщиной свадьбы Асылханов мог или встретиться с бывшими сослуживцами, или уйти к любовнице.

Однако Валерия Асылханова отвергла обе эти версии. Она заявила, что ее муж был всегда равнодушен к алкоголю, с фронтовыми товарищами в последнее время почти не общался, а в измену она не верит. «Я думаю, что он на это не способен», — заявила она.

Версия вторая — возвращение на фронт

В социальных сетях выдвигались теории, согласно которым Герой России мог покинуть дом, чтобы вновь отправиться на СВО. Однако Валерия Асылханова не верит и в это предположение. По ее словам, муж обязательно предупредил бы ее, если бы решил принять такое серьезное решение.

Кроме того, эта версия не учитывает того факта, что после серьезного ранения военнослужащий был комиссован по состоянию здоровья. Мужчина потерял в бою ногу и пользовался протезом. Согласно «расписанию болезней» Министерства обороны, отсутствие какой-либо конечности служит препятствием для заключения контракта.

Версия третья — амнезия или ПТСР

Среди версий, которые выдвигались о загадочном исчезновении Асылханова, было и предположение о нарушении психоневрологического характера — амнезия, либо приступ посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Эти явления могли бы объяснить неожиданный характер действий Героя России и тот факт, что он не вернулся домой.

Однако частный детектив Намиг Аббасов усомнился в том, что ветеран мог действовать в состоянии помраченного сознания. Эксперт отметил, что все поступки военнослужащего указывают на рациональность принятых им решений — Асылханов осознанно собрался, взял документы, но оставил дома телефон.

Предположения о возможной амнезии отвергает и Валерия Асылханова.

Владимир Путин вручает Асылханову Золотую Звезду Героя России в Кремле Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Версия четвертая — криминал и диверсанты

После исчезновения Алексея Асылханова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). При этом о каких-либо уликах, которые указывали бы на смерть ветерана от насильственных действий, не сообщалось.

Валерия Асылханова отвергает, что в деле об исчезновении мужа мог быть замешан криминал. По ее словам, Алексей никогда не вступал в конфликты первым и врагов у него не было. При этом она отмечает такую черту характера супруга, как доверчивость и добродушие. «На позитиве всегда был. В последнее время обострений [в отношениях с кем-либо] никаких не было», — рассказывала о муже Валерия.

Однако знакомые семьи напомнили случаи покушений на высокопоставленных российских военных и не исключили, что в деле Асылханова могут быть замешаны «диверсанты».

Рассказ жены Асылханова поставили под сомнение

Частный детектив Аббасов обобщил все, что говорила о супруге и отношениях с ним Валерия Асылханова, и подверг ее рассказ сомнению. Он считает, Валерия может намеренно рисовать идиллический характер семейной жизни, чтобы скрыть проблемы, которые могли быть у супругов.

«Возможно, жена и близкие стесняются говорить о скандалах в семье. (...) Люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за какой-то срыв, за запой», — предположил эксперт.

По его мнению, Асылханов с большой долей вероятности жив, а у следователей может быть «ниточка», которая раскроет правду о случившемся.