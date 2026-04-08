Жена награжденного Путиным Героя России раскрыла деталь его исчезновения

Жена пропавшего Героя России Асылханова: В его адрес не поступали угрозы

В адрес лично награжденного Владимиром Путиным за участие в СВО Героя России Алексея Асылханова перед его загадочным исчезновением не поступали угрозы. Эту деталь ТАСС раскрыла супруга Асылханова Валерия.

По словам россиянки, ее муж всегда был «на позитиве», и в последнее время не конфликтовал с кем-либо.

«В последнее время обострений никаких не было. Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть», — заявила жена пропавшего ветерана СВО.

Асылханов пропал еще 3 апреля. Известно, что он оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся. Отмечалось, что в день исчезновения он повел себя странно — заявил, что уходит на работу, хотя студентов в колледже, где он ведет основы безопасности и защиты Родины, уже не было.