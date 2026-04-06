10:26, 6 апреля 2026Россия

Участвовавший в СВО Герой России загадочно исчез в российском городе

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) Герой России Алексей Асылханов загадочно пропал в городе Юрга в Кемеровской области. Об исчезновении ветерана сообщает управление МВД по региону.

По информации силовиков, мужчина оделся, взял сумку и пакет, вышел из дома и больше дома не появлялся. Связи с Героем России нет с 3 апреля. «Особые приметы: протез правой ноги (...). Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами», — говорится в публикации полицейских.

Сотрудники МВД призвали сообщать о возможном местонахождении Асылханова и пообещали информаторам анонимность.

Ранее сообщалось, что несколько членов экипажа атакованного Украиной сухогруза с пшеницей пропали без вести.

    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Нетаньяху дал комментарий после спасения американского пилота в Иране

    Внук великого русского художника умер во Франции в 97 лет

    Ангарский маньяк покинул СИЗО

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Все новости
