Участвовавший в СВО Герой России загадочно исчез в российском городе

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) Герой России Алексей Асылханов загадочно пропал в городе Юрга в Кемеровской области. Об исчезновении ветерана сообщает управление МВД по региону.

По информации силовиков, мужчина оделся, взял сумку и пакет, вышел из дома и больше дома не появлялся. Связи с Героем России нет с 3 апреля. «Особые приметы: протез правой ноги (...). Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами», — говорится в публикации полицейских.

Сотрудники МВД призвали сообщать о возможном местонахождении Асылханова и пообещали информаторам анонимность.

