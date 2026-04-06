05:54, 6 апреля 2026

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Марина Совина
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сухогруз типа «Волго-Балт 138» с пшеницей затонул в Азовском море. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Члены экипажа два дня добирались до берега

Сальдо сообщил, что инцидент произошел еще 3 апреля. Однако спасшимся с тонущего судна морякам потребовалось два дня, чтобы добраться до берега у села Стрелковое Херсонской области и выйти на связь. Причиной крушения сухогруза стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9
членов экипажа

добрались до берега

Жертвой атаки стал один человек — старший помощник капитана 1991 года рождения, уточнил Сальдо. Еще двое пропали без вести. Девять членов экипажа смогли эвакуироваться в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области. Первыми им оказали помощь местные жители: они встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб.

Известно, что капитана госпитализировали в Геническую ЦРБ, остальным морякам оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Поиск пропавших назвали приоритетной задачей

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко подчеркнул, что сухогруз затонул полностью. Его подъем в ближайшее время не планируют. «Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», — отметил он.

Василенко добавил, что в поисках пропавших моряков участвуют профильные службы. Он заверил, что людей найдут, если это возможно.

Известно, что судно находилось к северу от Керчи. Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море» с четырьмя трюмами с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

Украине пригрозили ответом на случившееся

Сальдо назвал произошедшее преступлением и подчеркнул, что ответ за него и другие инциденты последует. 4 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получил сухогруз под флагом иностранного государства.

ВСУ не в первый раз атакуют гражданские суда. Министерство обороны России сообщало, что вечером 9 февраля украинские войска попытались атаковать транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Для этого ВСУ использовали беспилотные водные дроны.

Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует

Владимир Сальдогубернатор Херсонской области

Патрульные корабли и авиация ВМФ России отразили нападение. Один из безэкипажных катеров уничтожили, другие подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гражданские суда и корабли ВМФ не получили повреждений. В Минобороны назвали случившееся попыткой террористической атаки.

