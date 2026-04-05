19:26, 5 апреля 2026Россия

Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА

Сальдо: Украинский БПЛА стал причиной крушения сухогруза «Волго-Балт»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Спасенный экипаж сухогруза

Спасенный экипаж сухогруза. Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Причина крушения сухогруза «Волго-Балт» в Азовском море — атака БПЛА со стороны Украины. Об этом в Telegram сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, это произошло еще 3 апреля, однако спасшимся с тонущего судна морякам понадобилось два дня, чтобы добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области и выйти на связь, рассказав о случившемся.

Жертвой атаки украинского БПЛА стал один человек, судьба еще двоих все еще неизвестна.

«Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь. Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — указал Сальдо.

О крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море стало известно ранее 5 апреля. Уточнялось, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.

