Сухогруз затонул в Азовском море

Сальдо: Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море

Сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей затонул в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего один человек не выжил. Еще двое граждан пропали без вести.

По данным Сальдо, часть экипажа смогла добраться до берега Херсонской области. Других подробностей об инциденте он не раскрыл.

Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море», имеющим четыре трюма с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

До этого стало известно, что Минфин США снял санкции с трех грузовых судов под российским флагом. Речь шла о контейнеровозах Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавших туда еще в феврале 2022 года, а также грузовом судне «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.