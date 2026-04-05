Сухогруз затонул в Азовском море

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 5 апреля 2026Россия

Сальдо: Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море
Майя Назарова

Фото: Бурджу Окутан / РИА Новости

Сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей затонул в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего один человек не выжил. Еще двое граждан пропали без вести.

По данным Сальдо, часть экипажа смогла добраться до берега Херсонской области. Других подробностей об инциденте он не раскрыл.

Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море», имеющим четыре трюма с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

До этого стало известно, что Минфин США снял санкции с трех грузовых судов под российским флагом. Речь шла о контейнеровозах Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавших туда еще в феврале 2022 года, а также грузовом судне «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok