18:03, 31 марта 2026

США сняли санкции с трех российских судов

Минфин США снял санкции с трех ходящих под российским флагом грузовых судов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США спустя четыре года сняло санкции с трех судов, ходящих под российским флагом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В том числе из санкционного списка исключены контейнеровозы Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавшие туда еще в феврале 2022 года, а также грузовое судно «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.

Основания для такого решения не называются. Большая часть сообщения OFAC не связана с Россией, она касается отмены санкций в отношении лиц, связанных с наркоторговлей.

Три недели назад американский Минфин разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта, в течение месяца. Послабления связаны с операцией США и Израиля в Иране, приведшей к затруднению прохода судов в Ормузском проливе, что стало шоком для мирового рынка нефти.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
