США сняли санкции с трех российских судов

Минфин США снял санкции с трех ходящих под российским флагом грузовых судов

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США спустя четыре года сняло санкции с трех судов, ходящих под российским флагом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В том числе из санкционного списка исключены контейнеровозы Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавшие туда еще в феврале 2022 года, а также грузовое судно «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.

Основания для такого решения не называются. Большая часть сообщения OFAC не связана с Россией, она касается отмены санкций в отношении лиц, связанных с наркоторговлей.

Три недели назад американский Минфин разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта, в течение месяца. Послабления связаны с операцией США и Израиля в Иране, приведшей к затруднению прохода судов в Ормузском проливе, что стало шоком для мирового рынка нефти.