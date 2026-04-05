Девять членов экипажа затонувшего в Азовском море сухогруза эвакуировались

Появились подробности о затонувшем в Азовском море сухогрузе с пшеницей типа «Волго-Балт». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи. В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не выжили два человека. При этом девять членов экипажа смогли эвакуироваться в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море», имеющим четыре трюма с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

До этого стало известно, что Минфин США снял санкции с трех грузовых судов под российским флагом. Речь шла о контейнеровозах Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавших туда еще в феврале 2022 года, а также грузовом судне «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.