15:06, 5 апреля 2026Россия

Появились подробности о затонувшем в Азовском море сухогрузе

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Появились подробности о затонувшем в Азовском море сухогрузе с пшеницей типа «Волго-Балт». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи. В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не выжили два человека. При этом девять членов экипажа смогли эвакуироваться в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

Теплоходы типа «Волго-Балт» относятся к большим сухогрузным судам класса «река-море», имеющим четыре трюма с люковыми закрытиями, баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

До этого стало известно, что Минфин США снял санкции с трех грузовых судов под российским флагом. Речь шла о контейнеровозах Fesco Moneron и Fesco Magadan, попавших туда еще в феврале 2022 года, а также грузовом судне «Святой Николай», в отношении которого ограничения применялись с апреля того же года.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Тигр растерзал и сожрал пожилого мужчину

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    В США раскрыли причины задержания самых опасных украинцев

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Все новости
