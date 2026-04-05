Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 5 апреля 2026

Атаку ВСУ на сухогруз в Азовском море назвали преступлением

Марина Совина
Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сухогруз с пшеницей в Азовском море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — подчеркнул он.

О крушении сухогруза типа «Волго-Балт» с пшеницей в Азовском море сообщалось ранее 5 апреля. Известно, что судно находилось в 300 милях к северу от Керчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok