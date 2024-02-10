Украина атаковала российские гражданские суда в Черном море

Минобороны: Украина атаковала катерами российские гражданские суда в Черном море

Украинские войска попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в субботу, 10 февраля.

Попытка атаки состоялась вечером 9 февраля полупогружными безэкипажными катерами. Атаку отразили патрульные корабли и авиация ВМФ России. Они открыли огонь, один из катеров был уничтожен, другие подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Гражданские суда и корабли ВМФ не получили повреждения, утверждает Минобороны.

Ранее над Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В сентябре российские войска уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море.