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19:34, 13 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили три катера ВСУ в Черном море

Минобороны России отчиталось об уничтожении трех катеров ВСУ в Черном море

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — пояснили в министерстве.

Точное время и место уничтожения катеров противника в оборонном ведомстве не сообщили.

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13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате на территории производства произошло возгорание.

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