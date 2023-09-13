Российские войска уничтожили три катера ВСУ в Черном море

Минобороны России отчиталось об уничтожении трех катеров ВСУ в Черном море

Российские войска уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — пояснили в министерстве.

Точное время и место уничтожения катеров противника в оборонном ведомстве не сообщили.

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате на территории производства произошло возгорание.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.