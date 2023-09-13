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07:07, 13 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об ударе ВСУ по Севастополю десятью крылатыми ракетами

МО: ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу Севастополя
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Об этом, раскрывая подробности атаки, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Помимо этого, отряд кораблей Черноморского флота в Севастополе пытались атаковать три безэкипажных катера ВСУ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажые катера.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на среду,13 сентября. В результате начался пожар на площадке Севморзавода, пострадали 24 человека. Известно, что четверо из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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