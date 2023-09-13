В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ произошел пожар

Развожаев: ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, произошел пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную на Севастополь, в результате нее произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало», — заявил он.

Развожаев отметил, что в районе Килен-балки произошло возгорание не на гражданском объекте, по предварительно информации, из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые службы, пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он заверил, что над Севастополем продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове.

Ранее 13 сентября было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Граждан, находящихся на магистрали и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.