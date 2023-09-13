Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Граждан, находящихся на магистрали и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины перекрытия Крымского моста не уточняются. По данным на полночь 13 сентября с обеих сторон затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствовали.

До этого движение по мосту перекрывали накануне ночью. Спустя некоторое время магистраль вновь открыли для проезда автотранспорта.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября.

