Названы сроки запуска движения автомобилей по поврежденной части Крымского моста

Хуснуллин: движение по автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября

Движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября, такие сроки в эфире телеканала «Россия 1» назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.

Теракт на Крымском мосту был совершен 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два надводных украинских беспилотника атаковали мост около 3:05 ночи. В результате одна из секций моста была повреждена.