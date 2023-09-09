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21:36, 9 сентября 2023Среда обитания

Названы сроки запуска движения автомобилей по поврежденной части Крымского моста

Хуснуллин: движение по автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября, такие сроки в эфире телеканала «Россия 1» назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.

Теракт на Крымском мосту был совершен 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два надводных украинских беспилотника атаковали мост около 3:05 ночи. В результате одна из секций моста была повреждена.

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    Марина Совина
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