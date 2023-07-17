НАК сообщил о террористической атаке на Крымский мост

НАК: в атаке на Крымский мост 17 июля участвовали два надводных украинских беспилотника

На Крымский мост была совершена террористическая атака. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), его цитирует РИА Новости.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками примерно в 3:05 ночи. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста.

Как рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете России, по факту произошедшего было возбуждено дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины (ВСУ) и военно-морскими силами страны.