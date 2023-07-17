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08:54, 17 июля 2023Бывший СССР

СМИ сообщили о спецоперации Украины по атаке на Крымский мост

«РБК-Украина»: атака на Крымский мост была спланирована СБУ и ВМС Украины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Атака на Крымский мост, случившаяся в ночь на 17 июля, была специальной операцией службы безопасности (СБУ) и военно-морскими силами Украины. Об этом пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источник в СБУ.

По информации СМИ, украинская сторона использовала надводные дроны для повреждения моста.

Ранее в Минтрансе РФ опровергли сведения о том, что при чрезвычайном происшествии были повреждены опоры моста через Керченский пролив. В министерстве уточнили, что повреждения получило только дорожное полотно на пролетах со стороны полуострова, но опоры остались целы.

В Крыму откроют пункты временного размещения людей, которым требуется помощь после ЧП на Крымском мосту. На местах туристам также расскажут об альтернативном маршруте через новые регионы.

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    Александра Синицына
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