СМИ сообщили о спецоперации Украины по атаке на Крымский мост

«РБК-Украина»: атака на Крымский мост была спланирована СБУ и ВМС Украины

Атака на Крымский мост, случившаяся в ночь на 17 июля, была специальной операцией службы безопасности (СБУ) и военно-морскими силами Украины. Об этом пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источник в СБУ.

По информации СМИ, украинская сторона использовала надводные дроны для повреждения моста.

Ранее в Минтрансе РФ опровергли сведения о том, что при чрезвычайном происшествии были повреждены опоры моста через Керченский пролив. В министерстве уточнили, что повреждения получило только дорожное полотно на пролетах со стороны полуострова, но опоры остались целы.

В Крыму откроют пункты временного размещения людей, которым требуется помощь после ЧП на Крымском мосту. На местах туристам также расскажут об альтернативном маршруте через новые регионы.