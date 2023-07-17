В Крыму откроют пункты временного размещения после ЧП на мосту

Крючков заявил, что после ЧП на Крымском мосту на востоке полуострова откроют ПВР

В Восточном Крыму власти планируют открыть пункты временного размещения (ПВР) после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

«В них [в ПВР] туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — уточнил Крючков.

В машине в момент происшествия находились три человека из Новооскольского округа Белгородской области— родители и их несовершеннолетняя дочь. Ребенка госпитализировали, его родителей спасти не удалось.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля. В результате оказалось повреждено дорожное полотно, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра. К этому времени также будет принято решение о выделении дополнительных паромов для гражданских лиц через Керченскую переправу.

В сети также появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. На них видно, что в результате происшествия оказался поврежден асфальт, также рядом с местом ЧП стоит автомобиль, у которого выбиты стекла.