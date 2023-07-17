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07:20, 17 июля 2023Россия

Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП на Крымском мосту

Белгородский губернатор Гладков заявил, что два человека погибли при ЧП на Крымском мосту

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ранения получила их дочь. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, ребенок получил ранения средней степени тяжести, его семья приехала в Крым из Новооскольского округа Белгородской области. Пострадавшего перевезут в приграничный регион, как только разрешат врачи, сообщил Гладков.

«В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает», — добавил губернатор.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

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    Анастасия Шейкина
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