Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП на Крымском мосту

Белгородский губернатор Гладков заявил, что два человека погибли при ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ранения получила их дочь. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, ребенок получил ранения средней степени тяжести, его семья приехала в Крым из Новооскольского округа Белгородской области. Пострадавшего перевезут в приграничный регион, как только разрешат врачи, сообщил Гладков.

«В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает», — добавил губернатор.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.