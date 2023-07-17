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06:44, 17 июля 2023Россия

В Минтрансе оценили состояние Крымского моста после ЧП

Минтранс России: на пролетах Крымского моста имеется повреждение дорожного полотна

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Минтрансе России заявили, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В ведомстве не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. В Минтрансе добавили, что обследование состояния моста продолжается.

В ночь на понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

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    Марина Совина
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