На Крымском мосту произошло ЧП

Глава Крыма Аксенов: на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП в районе 145-й опоры

На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы, туда же выехал заместитель председателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Также Аксенов поговорил с главой Минтранса России Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации.

Утром 8 октября 2022 года произошел взрыв на мосту через Керченский пролив. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.