В сети появились первые фото с места происшествия на Крымском мосту

В сети появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в результате происшествия оказался поврежден асфальт, также рядом с местом ЧП стоит автомобиль, у которого выбиты стекла.

Telegram-канал Shot

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля. В результате оказалось повреждено дорожное полотно, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Пострадал ребенок из Белгородской области, который находился внутри проезжающего по мосту авто, его родителей спасти не удалось.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра. К этому времени также будет принято решение о выделении дополнительных паромов для гражданских лиц через Керченскую переправу.