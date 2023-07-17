Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 17 июля 2023Россия

Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту

В сети появились первые фото с места происшествия на Крымском мосту

Фото: Telegram-канал Shot

В сети появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в результате происшествия оказался поврежден асфальт, также рядом с местом ЧП стоит автомобиль, у которого выбиты стекла.

Telegram-канал Shot

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля. В результате оказалось повреждено дорожное полотно, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Пострадал ребенок из Белгородской области, который находился внутри проезжающего по мосту авто, его родителей спасти не удалось.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра. К этому времени также будет принято решение о выделении дополнительных паромов для гражданских лиц через Керченскую переправу.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

    Как сейчас попасть в Крым: закрыт Крымский мост, временно остановлены поезда и паромы

    14-летняя девочка пострадала в ЧП на Крымском мосту

    Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту

    В Крыму запустили чат-бот для туристов после ЧП

    Российский блогер рассказал о необычных закусках к крепкому алкоголю в Польше

    Пассажиры застряли в обесточенном поезде в Москву перед Крымским мостом

    Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП на Крымском мосту

    В Британии рассказали о крупном провале Зеленского

    Фитнес-тренер дал пять советов для ускорения метаболизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости