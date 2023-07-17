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07:06, 17 июля 2023Россия

Аксенов назвал сроки возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту

Аксенов: железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП восстановят до девяти утра
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра понедельника, 17 июля. Такие сроки назвал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта России Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться», — сообщил глава республики.

Он добавил, что к девяти утра также будет принято решение о выделении дополнительных паромов для гражданских лиц через Керченскую переправу

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

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    Анастасия Шейкина
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