Минтранс опроверг данные о повреждении опор Крымского моста
В Минтрансе России опровергли данные о повреждении опор Крымского моста
В пресс-службе Минтранса России опровергли информацию о том, что опоры Крымского моста были повреждены в результате ЧП в ночь на 17 июля.
В министерстве подтвердили только данные о повреждениях дорожного полотна на пролетах со стороны полуострова. Сами конструкции пролетов находятся на целых опорах.
Водителей призвали выбирать маршруты через новые регионы, альтернативные проезду по Крымскому мосту.
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Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии рядом с 145-й опорой моста, из-за которого автомобильное, а затем и железнодорожное движение через Керченский пролив пришлось остановить. Советник Аксенова Крючков заявил об открытии пунктов временного размещения для нуждающихся в помощи туристов.