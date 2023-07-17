Минтранс опроверг данные о повреждении опор Крымского моста

В Минтрансе России опровергли данные о повреждении опор Крымского моста

В пресс-службе Минтранса России опровергли информацию о том, что опоры Крымского моста были повреждены в результате ЧП в ночь на 17 июля.

В министерстве подтвердили только данные о повреждениях дорожного полотна на пролетах со стороны полуострова. Сами конструкции пролетов находятся на целых опорах.

Водителей призвали выбирать маршруты через новые регионы, альтернативные проезду по Крымскому мосту.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии рядом с 145-й опорой моста, из-за которого автомобильное, а затем и железнодорожное движение через Керченский пролив пришлось остановить. Советник Аксенова Крючков заявил об открытии пунктов временного размещения для нуждающихся в помощи туристов.