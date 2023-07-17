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08:29, 17 июля 2023Россия

Минтранс опроверг данные о повреждении опор Крымского моста

В Минтрансе России опровергли данные о повреждении опор Крымского моста

Фото: Telegram-канал Baza

В пресс-службе Минтранса России опровергли информацию о том, что опоры Крымского моста были повреждены в результате ЧП в ночь на 17 июля.

В министерстве подтвердили только данные о повреждениях дорожного полотна на пролетах со стороны полуострова. Сами конструкции пролетов находятся на целых опорах.

Водителей призвали выбирать маршруты через новые регионы, альтернативные проезду по Крымскому мосту.

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Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии рядом с 145-й опорой моста, из-за которого автомобильное, а затем и железнодорожное движение через Керченский пролив пришлось остановить. Советник Аксенова Крючков заявил об открытии пунктов временного размещения для нуждающихся в помощи туристов.

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    Александра Синицына
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