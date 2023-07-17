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07:42, 17 июля 2023Россия

14-летняя девочка пострадала в ЧП на Крымском мосту

Baza: 14-летняя девочка пострадала в результате ЧП на Крымском мосту

Константин Михальчевский / РИА Новости

14-летняя девочка пострадала в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Как сообщило издание Baza, в машине, которую задело из-за ЧП, была семья из Белгородской области.

По данным издания, семья направлялась на полуостров из Старого Оскола. Девочку доставили в больницу в Краснодарском крае, по предварительной информации, у нее выявили сотрясение мозга, перелом носа и сочетанную травму тела. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что она получила ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что после ЧП на Крымском мосту на место случившегося выехала спецгруппа следователей по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов.

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    Александра Синицына
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