14-летняя девочка пострадала в ЧП на Крымском мосту

Baza: 14-летняя девочка пострадала в результате ЧП на Крымском мосту

14-летняя девочка пострадала в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Как сообщило издание Baza, в машине, которую задело из-за ЧП, была семья из Белгородской области.

По данным издания, семья направлялась на полуостров из Старого Оскола. Девочку доставили в больницу в Краснодарском крае, по предварительной информации, у нее выявили сотрясение мозга, перелом носа и сочетанную травму тела. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что она получила ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что после ЧП на Крымском мосту на место случившегося выехала спецгруппа следователей по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов.