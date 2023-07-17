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06:47, 17 июля 2023Силовые структуры

На Крымский мост выехала спецгруппа следователей

ГУ СК по Крыму: на Крымский мост выехала спецгруппа следователей из-за ЧП

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП. Об этом сообщает Главное управление (ГУ) Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале.

По данным ведомства, для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

По данным издания Baza, в результате ЧП погибли два человека и один пострадал. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста произошли два взрыва после 3:00 и 3:20.

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    Марина Совина
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