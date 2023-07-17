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05:32, 17 июля 2023Россия

Военкоры сообщили о двух взрывах у Крымского моста

«Военкоры РВ» сообщили о двух взрывах у Крымского моста после 3:00 и 3:20 ночью 17 июля
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: @RVvoenkor / Telegram

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста в ночь на понедельник, 17 июля, произошли два взрыва.

По его информации, взрывы произошли после 3:00 и 3:20. Движение через мост остановили, автомобили разворачивают обратно. По предварительным данным, погибли два человека, подросток ранен.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. По данным издания Baza, в результате ЧП погибли два человека и один пострадал.

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    Марина Совина
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