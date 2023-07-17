Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту

Baza: два человека погибли и один пострадал из-за падения пролета Крымского моста

Как минимум два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста, еще один пострадал. Об этом стало известно изданию Baza.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Утром 8 октября 2022 года произошел взрыв на мосту через Керченский пролив. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.