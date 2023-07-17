Как сейчас попасть в Крым: закрыт Крымский мост, временно остановлены поезда и паромы

«Лента.ру» публикует альтернативный маршрут в Крым, он проходит через новые регионы

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена. Об этом полиция уведомляет водителей на месте.

Альтернативный сухопутный маршрут

В Минтрансе России подтвердили, что для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме.

В оперштабе Краснодарского края опубликовали альтернативный маршрут в Крым от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Водители смогут добраться до полуострова через Мариуполь, Приморск и Николаевку.

Изображение: Telegram-канал «Главный мост»

Последние подробности о способах передвижения

Утром 17 июля Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой выбирать альтернативный Крымскому мосту путь через новые российские регионы.

Позже Аксенов призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП.

Отмечается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра понедельника, 17 июля. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до девяти утра.

В РЖД сообщили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. В свою очередь поезда, задержанные в связи с ЧП на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание.