Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП, которое произошло в ночь на понедельник, 17 июля.

Аксенов также попросил в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

По данным издания Baza, в результате ЧП погибли два человека и один пострадал. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста произошли два взрыва после 3:00 и 3:20.

