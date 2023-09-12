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02:16, 12 сентября 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

На Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причина приостановки движения не уточняется. При этом ранее в канале отмечалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября. По его словам, установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.

Теракт на Крымском мосту был совершен 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два надводных беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали мост около 3:05 ночи. В результате одна из секций моста была повреждена.

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    Марина Совина
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