Названо число пострадавших от ракетной атаки ВСУ на Севастополь

В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека

В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадало 24 человека, заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Он назвал число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Политик отметил, что посетил южную площадку Севморзавода, все оперативные службы работают на месте. «В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, учетырех — состояние средней степени тяжести», — подчеркнул он. Глава региона указал, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.

Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате нее произошел пожар. В районе Килен-балки произошло возгорание не на гражданском объекте. Момент мощного взрыва попал на камеру.