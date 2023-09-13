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04:16, 13 сентября 2023Россия

Момент мощного взрыва в Севастополе попал на камеру

Опубликовано видео мощного взрыва в Севастополе

Видео: Telegram / shot_shot

Момент мощного взрыва в Севастополе попал в объективы видеокамеры. Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

На кадрах видно, как поднимается пламя. О срабатывании российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам в Севастополе стало известно в ночь с 12 на 13 сентября. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, в районе Килен-балки произошло возгорание не на гражданском объекте. На месте работают необходимые службы. Возгоранию присвоили четвертый разряд сложности.

Развожаев призвал сохранять спокойствие.

В июле силы ПВО и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.

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    Марина Совина
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