Губернатор Севастополя заявил об атаке украинских девяти БПЛА. В городе приостановили движение катеров и паромов

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об успешном отражении атаки БПЛА на город

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны уничтожили над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. «Все службы города находятся в готовности», — говорится в сообщении. Развожаев также призвал граждан сохранять спокойствие.

Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам Михаил Развозжаев Губернатор Севастополя

Губернатор Севастополя уточнил, что над морем был сбит один БПЛА, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо этого были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «никакие объекты ни в городе, ни в акватории» не пострадали, подчеркнул Развожаев. Позднее он добавил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Из-за атаки в городе приостановили движение катеров и паромов.

Как сообщали военкоры и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, были слышны минимум два взрыва со стороны Севастопольской бухты. Информации о пострадавших нет.

Атака дронов на российские города

На этой неделе атаке дронов подверглись сразу несколько российских городов. В четверг, 13 июля, беспилотники, начиненные взрывчаткой, дважды атаковали Белгородскую область. При атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В ночь на пятницу, 14 июля, близ города Воронеж система ПВО сбила три беспилотника. По данным Telegram-канала Shot, БПЛА пытались атаковать военный аэродром «Балтимор». Кадры уничтожения одного из дронов были опубликованы в сети.

Также в ночь на 14 июня в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове упал и взорвался беспилотник. Сообщалось, что дрон был самодельным и двигался на реактивной тяге, а внутри него была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету. Из-за падения и взрыва БПЛА повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление.

До этого крупная атака беспилотников на Севастополь была ночью 25 мая. Тогда в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два дрона. Еще несколько БПЛА были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Корабли разведки ВМФ получат вооружение для борьбы с дронами

Ранее стало известно, что разведывательные корабли Военно-морского флота (ВМФ) России проектов 18280 и 03182Р дополнительно вооружат дистанционно управляемыми боевыми модулями для борьбы с надводными беспилотниками. Источник в военно-морской сфере рассказал ТАСС, что боевой модуль получит лазерный дальномер и автомат сопровождения целей. Оператор сможет наблюдать за целями с помощью камеры и тепловизора. В частности, боевые модули планируют установить в первую очередь на корабль «Иван Хурс» проекта 18280.

До этого командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что российские военные завладели оборудованием канадского производства, переданное ВСУ и предназначенное для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он также отметил, что в батальоне давно внедряется практика использования дистанционных антенн на случай установления местоположения операторов и попыток подавить точку огневыми средствами.

Как сообщал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров. Он добавил, что на луганском направлении в зоне ответственности Южной группировки российских войск отмечается увеличение использования украинскими бойцами различных типов беспилотников.