Губернатор Севастополя заявил об атаке украинских девяти БПЛА. В городе приостановили движение катеров и паромов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дроны уничтожили над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. «Все службы города находятся в готовности», — говорится в сообщении. Развожаев также призвал граждан сохранять спокойствие.
Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам
Губернатор Севастополя уточнил, что над морем был сбит один БПЛА, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо этого были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «никакие объекты ни в городе, ни в акватории» не пострадали, подчеркнул Развожаев. Позднее он добавил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Из-за атаки в городе приостановили движение катеров и паромов.
Как сообщали военкоры и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, были слышны минимум два взрыва со стороны Севастопольской бухты. Информации о пострадавших нет.
Атака дронов на российские города
На этой неделе атаке дронов подверглись сразу несколько российских городов. В четверг, 13 июля, беспилотники, начиненные взрывчаткой, дважды атаковали Белгородскую область. При атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
В ночь на пятницу, 14 июля, близ города Воронеж система ПВО сбила три беспилотника. По данным Telegram-канала Shot, БПЛА пытались атаковать военный аэродром «Балтимор». Кадры уничтожения одного из дронов были опубликованы в сети.
Также в ночь на 14 июня в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове упал и взорвался беспилотник. Сообщалось, что дрон был самодельным и двигался на реактивной тяге, а внутри него была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету. Из-за падения и взрыва БПЛА повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление.
До этого крупная атака беспилотников на Севастополь была ночью 25 мая. Тогда в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два дрона. Еще несколько БПЛА были заглушены и посажены средствами РЭБ.
Корабли разведки ВМФ получат вооружение для борьбы с дронами
Ранее стало известно, что разведывательные корабли Военно-морского флота (ВМФ) России проектов 18280 и 03182Р дополнительно вооружат дистанционно управляемыми боевыми модулями для борьбы с надводными беспилотниками. Источник в военно-морской сфере рассказал ТАСС, что боевой модуль получит лазерный дальномер и автомат сопровождения целей. Оператор сможет наблюдать за целями с помощью камеры и тепловизора. В частности, боевые модули планируют установить в первую очередь на корабль «Иван Хурс» проекта 18280.
До этого командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что российские военные завладели оборудованием канадского производства, переданное ВСУ и предназначенное для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он также отметил, что в батальоне давно внедряется практика использования дистанционных антенн на случай установления местоположения операторов и попыток подавить точку огневыми средствами.
Как сообщал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров. Он добавил, что на луганском направлении в зоне ответственности Южной группировки российских войск отмечается увеличение использования украинскими бойцами различных типов беспилотников.