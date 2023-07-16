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03:07, 16 июля 2023Россия

Стало известно о взрывах в Севастополе

Рогов заявил, что в Севастополе слышны взрывы и работа ПВО
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Global Look Press

В Севастополе прозвучали взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что были слышны минимум два хлопка. Информации о пострадавших нет.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» подтверждает инцидент. По предварительным данным, силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Shot пишет, что хлопки раздавались со стороны Севастопольской бухты.

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    Марина Совина
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