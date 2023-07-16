Стало известно о взрывах в Севастополе

Рогов заявил, что в Севастополе слышны взрывы и работа ПВО

В Севастополе прозвучали взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что были слышны минимум два хлопка. Информации о пострадавших нет.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» подтверждает инцидент. По предварительным данным, силы ПВО сбивают вражеские дроны.

Shot пишет, что хлопки раздавались со стороны Севастопольской бухты.