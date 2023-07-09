В Крыму заявили о сбитой в районе Керчи крылатой ракете

Глава Крыма Аксенов заявил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатую ракету в районе Керчи. Об этом в воскресенье, 9 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам политика, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал Аксенов.

Ранее в июле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, в результате на подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей.