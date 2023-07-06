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18:42, 6 июля 2023Россия

Система ПВО сработала над Белгородом

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — сказал глава области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения крыши в одном частном домовладении. На место прибыли сотрудники оперативным и аварийных служб для совершения подворового обхода.

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Накануне в сети появилась видеозапись с моментом уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над Белгородом. На кадрах видно, как в небе над лесом появляется яркая световая вспышка, а затем слышен взрыв.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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