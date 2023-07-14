Губернатор заявил об уничтожении трех беспилотников близ Воронежа

Воронежский губернатор Гусев заявил, что система ПВО уничтожила три беспилотника

Близ города Воронеж система противовоздушной обороны (ПВО) вечером в четверг, 13 июля, сбила три беспилотника. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал глава региона.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Гусев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Жители Воронежа сообщили о мощном взрыве вечером 13 июля. Тогда, как уточнялось, в районе совхоза «Масловский» был сбит дрон.

В сети также появились кадры момента уничтожения одного из беспилотников системой ПВО. На видеозаписи виден летящий световой заряд, который сталкивается с дроном и уничтожает его, оставляя вспышку света и искры.