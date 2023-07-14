Момент уничтожения беспилотника системой ПВО близ Воронежа попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника близ Воронежа системой ПВО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения беспилотника системой противовоздушной обороны (ПВО) близ Воронежа. Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи виден летящий световой заряд, который сталкивается с дроном и уничтожает его, оставляя вспышку света и искры.

В ночь на пятницу, 14 июля, системы ПВО сбили близ Воронежа три беспилотных летательных аппарата. Как уточнил губернатор Александр Гусев, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Глава Воронежской области пообещал держать ситуацию на личном контроле.

В эту же ночь о взрыве сообщили жители города-спутника Курской АЭС Курчатова. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО, которая сбила беспилотник. Информации о пострадавших не поступало, официально власти ситуацию пока не комментировали. В сети также появился момент взрыва в Курчатове. На видеозаписи видна появившаяся световая вспышка, после которой слышен мощный взрыв. Из-за громкого звука у машин начали срабатывать сирены.