В Курской области произошел взрыв

Mash: жители Курчатова Курской области сообщили о взрыве

В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов в городе Курчатов Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видны световые вспышки, из-за очень громких звуков включаются сирены у автомобилей. По данным издания, звуки взрыва слышал «практически весь город». Информации о пострадавших не сообщается.

По данным канала Shot, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 22 июня в Курске произошли взрывы. По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. В некоторых районах города слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.