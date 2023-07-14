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01:15, 14 июля 2023Россия

В Курской области произошел взрыв

Mash: жители Курчатова Курской области сообщили о взрыве

В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов в городе Курчатов Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видны световые вспышки, из-за очень громких звуков включаются сирены у автомобилей. По данным издания, звуки взрыва слышал «практически весь город». Информации о пострадавших не сообщается.

По данным канала Shot, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 22 июня в Курске произошли взрывы. По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. В некоторых районах города слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.

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    Марина Совина
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