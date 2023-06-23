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00:03, 23 июня 2023Россия

В Курске произошли взрывы

Mash: в Курсе произошли взрывы, в некоторых районах города слышна сирена

В Курске произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. По одной из версий, это могли быть украинские беспилотники и работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В некоторых районах города слышна сирена.

Ранее поселок Красный Пахарь Волоконовского района попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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