Mash: в Курсе произошли взрывы, в некоторых районах города слышна сирена

В Курске произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, было слышно два характерных звука — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского. По одной из версий, это могли быть украинские беспилотники и работа системы противовоздушной обороны (ПВО). В некоторых районах города слышна сирена.

Ранее поселок Красный Пахарь Волоконовского района попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.