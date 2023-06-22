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22:58, 22 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красный Пахарь

Поселок Красный Пахарь Волоконовского района попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавших нет, повреждены линия электропередачи и газопровод. Осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения.

На месте работают оперативные службы, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

Ранее Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки.

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. 13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия ВСУ.

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    Марина Совина
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