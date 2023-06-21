Белгородскую область за месяц обстреляли более 7800 раз. Куда попадали снаряды?

Белгородскую область за месяц обстреляли более 7800 раз, следует из сводок губернатора

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. Это следует из ежедневных сводок в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова, которые он начал публиковать ровно месяц назад — 21 мая 2023 года.

Всего «Лента.ру» на основе ежедневных сообщений властей насчитала 7897 прилетов. При этом в ряде случаев Гладков сообщал об обстрелах, в том числе массовых, не уточняя количество упавших боеприпасов. Кроме того, часть дронов и снарядов, которыми атаковали Белгородскую область, не взорвались, поэтому цифра носит приблизительный характер.

По Шебекино за месяц выпустили более 5000 снарядов

Число атак по Шебекинскому городскому округу резко выросло после захода на территорию региона украинских диверсионно-разведывательных групп. С 26 мая число зафиксированных прилетов превысило 100 ударов.

≈5190 ударов нанесли по Шебекинскому городскому округу за месяц

1 июня Шебекинский городской округ подвергся мощнейшему за все время спецоперации обстрелу. По словам Гладкова, ВСУ выпустили по территории района 850 различных боеприпасов. В результате пострадали четыре местных жителя. Были повреждены жилые дома, административные здания, общежитие, а также местные предприятия и коммерческие объекты.

В последующие несколько дней на территорию муниципалитета падали сотни боеприпасов в сутки. 3 июня власти зафиксировали 519 прилетов, 4 июня — 611. Интенсивность обстрелов спала только 10 июня.

По Грайворонскому городскому округу ударили более 1000 раз

Серьезный обстрел произошел 22 мая, когда местные власти не смогли подсчитать точное число упавших на территорию муниципалитета боеприпасов. Тогда с самого утра под массированным артиллерийским и минометным огнем находились более десяти населенных пунктов. По словам Гладкова, ВСУ атаковали из реактивных систем залпового огня мирных жителей и их дома. Кроме того, с беспилотников сбрасывались взрывные устройства. В результате были ранены 12 человек, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. В 14 населенных пунктах пропало электричество.

≈1183 удара нанесли по Грайворонскому городскому округу за месяц

С 25 по 28 мая на территорию Грайворонского городского округа падало более 100 боеприпасов в день. Больше всего прилетов пришлось на село Козинка. Там были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая поможет отодвинуть дальнобойные орудия ВСУ. 16 июня глава государства объяснил, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар». Путин подчеркнул, что санитарный кордон будет организован в случае продолжения таких атак.